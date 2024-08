Beetlejuice Beetlejuice le stime sugli incassi americani crescono

Leggi tutta la notizia su comingsoon

(Di venerdì 30 agosto 2024) All'inizio di agosto c'era già ottimismo per il primo weekend al boxoffice americano di, ma gli analisti nelle ultime settimane non hanno fatto altro che rivederle al rialzo.2 potrebbe giocarsela bene con altri grandi film di quest'anno e per Tim Burton potrebbe essere rivitalizzante!