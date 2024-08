Bayesian spuntano una nuova testimone e un video inedito | Ho visto tutto

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 30 agosto 2024) Unae un altropotrebbero svelare le cause del naufragio del, il veliero ormeggiato nel molo palermitano di Porticello e colato a picco all'alba di lunedì 19 agosto 2024 durante una tempesta. Per l'incidente sono indagati per omicidio colposo plurimo e naufragio