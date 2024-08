Bari 84enne uccide la moglie malata e si suicida

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 30 agosto 2024) Un uomo di 84 anni avrebbe ucciso con un colpo di pistola la83enne per poi togliersi la vita con la stessa arma. È successo a, in un appartamento di via Lucarelli nel tardo pomeriggio di oggi. Secondo quanto emerso, pare che l'anziana fossee costretta a letto. Ad allertare i soccorsi è stato un parente dei due pensionati. Indagano sull'accaduto i carabinieri che hanno trovato e sequestrato l'arma.