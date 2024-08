Babygirl Nicole Kidman a Venezia Una storia liberatoria

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 30 agosto 2024)(ITALPRESS) – “E’ una, raccontata con lo sguardo di una donna”. Così, in conferenza stampa al Lido, in occasione della presentazione del film “”, diretto da Halina Reijn, in concorso alla Mostra del Cinema di. mgg/gsl (Fonte video: La Ragione) Unlimited News - Notizie dal mondo