Avversarie Lazio Europa League | l’ELENCO COMPLETO di tutti i match

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 30 agosto 2024)diche affronterà la squadra allenata da Baroni Si sono svolti i sorteggi per i gironi della nuova2024/2025. Andiamo a scoprire insieme idelladi Marco Baroni: Porto in casaAjax in trasfertaReal Sociedad in casaBraga in trasfertaLudogorets in casaDinamo Kiev in