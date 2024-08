Ascolti TV | Giovedì 29 Agosto 2024 Segreti di Famiglia saluta al 14% Noos 13 5%

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 30 agosto 2024) Nella serata di ieri,29, su Rai1– L’Avventura della Conoscenza ha interessato 1.721.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Canale5distoppata da Mediaset ha conquistato 1.793.000 spettatori con uno share del 14%. Su Rai2 le Paralimpiadiintrattengono .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Gioco Sporco – I Misteri dello Sport incolla davanti al video .000 spettatori (%). Su Rai3 La scelta di Anne segna .000 spettatori e il %. Su Rete4 Sapore di mare totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 In Onda – Prima Serata raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 la partita di Play Off Conference League – Puskas Akademia-Fiorentina ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna .000 spettatori (%). Sul 20 Snakes on a Plane fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Hawaii Five-0 è scelto da .000 spettatori (%).