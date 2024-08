ASCOLTI TV 29 AGOSTO 2024 | CHIUDE SEGRETI DI FAMIGLIA 14% NOOS 135% IL CULT SAPORE DI MARE 58% LA FIORENTINA 56%

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 30 agosto 2024)TV 29• Giovedì • Gruppi R A I24H – 2271 33.11PT – 5029 32.74 M E D I A S E T24H – 2514 36.65PT – 5417 35.27 Tg1 Mattina Estate – 498 15.40 Tg1 – 893 21.30 UnoMattina Estate – 699 17.60 Camper in Viaggio – 804 15.60 Camper – 1421 15.70 Tg1 + Economia – 2647 23.50 + 2000 18.50 Che Dio Ci Aiuti 2 – 1097 10.90Che Dio Ci Aiuti 2 – 1131 13.10 Estate in Diretta Start – 1049 14.20 Tg1 – 1246 16.40 Pres. Estate in Diretta – 1379 18.30 Estate in Diretta – 1473 17.70 Reazione a Catena – 1966 18.80 Reazione a Catena – 2829 22.20 Tg1 – 3324 22.40 TecheTecheTè – 2519 15.60– 1721 13.50: Viaggi nella Natura – 469 9.40 Prima Pagina Tg5 – 499 20.70 Tg5 – 911 21.60 Morning News – 677 17.00 Morning News – 599 15.80 + 535 13.30 Forum: Il Meglio – 1131 17.40 Tg5 – 2319 21.00 Beautiful – 1833 16.80Endless Love – 1905 18.30 The Family – 1782 19.