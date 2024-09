Aramís Lorié il tributo all’Italia è italodisco

Leggi tutta la notizia su atomheartmagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) “Ode to Italy” è il nuovo singolo del musicista statunitensepubblicato dalla nuova label romana Time 2 Disco, disponibile dal 25 agosto in tutte le piattaforme digitali e dal 6 settembre anche in vinile.è un musicista nato e cresciuto a Cuba, ma di stanza a Miami, dove è tra i protagonisti della nightlife e della cultura underground. Attivo in diversi progetti in studio, come da vivo,ha frequentato la prestigiosa New World School of the Arts. Qui ha sviluppato le sue competenze in teoria musicale, scrittura e arrangiamento, continuando al contempo a esplorare i sintetizzatori e le tecnologie che stavano rivoluzionando la produzione musicale. Nel nuovo singolo mescola motivi melodici e ritmi trascinanti, con quel sound che dalla fine degli Anni ’70 ha reso celebre in tutto il mondo la disco Made in Italy.