Alluvione in Romagna nominati tre periti esterni | Bonaccini De Pascale e Schlein i dubbi sugli errori del Pd

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Le indagini sull'in Emiliapotrebbero presto chiamare in causa il governatore uscente Stefanoe il sindaco (anch'egli uscente) di Ravenna Michele De, in prima fila in quelle drammatiche settimane di maggio 2023 e oggi candidato governatore del centrosinistra proprio in sostituzione di(presidente del Pd "promosso" all'Europarlamento). Secondo quanto emerge dai quotidiani locali, la procura di Ravenna, in linea con quella di Forlì, per sciogliere ognio in merito alle responsabilità dei danni dell'che mise in ginocchio la, causando 17 morti, ha deciso di nominare tre consulenti, provenienti fuori dalla regione Emilia-. Una scelta forte, anche per sgomberare il campo da ogni sospetto di pressioni o collusioni con le amministrazioni.