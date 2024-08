Allarme in Germania pacchi con esplosivi prendono fuoco durante la spedizione

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 30 agosto 2024) Emesso un avviso di sicurezza, non esclusa pista spionaggio russo Le autorità di sicurezza di Berlino hanno avvertito che ''dispositivi incendiari non convenzionali'' sono stati inviati da sconosciuti tramite servizio postale e che diversihanno presoin Europa mentre erano in transito. Lo scrive la Dpa citando un avviso di sicurezza diffuso dall'Ufficio