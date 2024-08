Alcaraz shock irriconoscibile ed eliminato subito agli US Open | “In testa avevo le montagne russe”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 30 agosto 2024) Clamorosa eliminazione di CarlosUSad opera dell'olandese Botic van de Zandschulp, n.74 al mondo: in tre set (6-1, 7-5, 6-4) e in poco più di due ore lo spagnolo ha ceduto senza appelli. "Era come essere sullerusse, non so cosa dire: dovrò imparare a gestire questi momenti"