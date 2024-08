Agenti aggrediti da due pusher 19enni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Avevano scelto piazza Primo Maggio come base per vendere la droga. La polizia locale ha portato a termine un’altra operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Vicino alla stazione ferroviaria, grazie alla prontezza del nucleo operativo e del nucleo motociclisti dei ghisa, sono stati fermati due giovani di 19 anni. Glili hanno trovati in possesso di 30 grammi di hashish, 490 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, e due coltelli a serramanico. Durante l’intervento, i vigili hanno dovuto affrontare una pericolosa colluttazione: i due, infatti, non hanno esitato ad aggredirli, per sfuggire al controllo. Glihanno messo in sicurezza i soggetti coinvolti e li hanno poi deferiti all’autorità giudiziaria con le accuse di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e porto d’armi. La.La.