Agatha All Along | un nuovo trailer dalla serie tv Marvel

(Di venerdì 30 agosto 2024) Nella giornata di ieri iStudios ha diffuso in rete undiAll, latv in arrivo su Disney+. A meno di 20 giornimessa in onda dei primi episodi, lo studios ha diffuso un breveche sembra concentrarsi sul misterioso personaggio interpretato nellatv da Joe Locke che, potrebbe a questo punto essere “Wiccan“, uno dei due figli di Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen). Ovviamente bisognerà attendere la messa in onda per esserne certi.Alle le note di produzione La prima stagione dello spin-off di WandaVision con star Kathryn Hahn è composta da nove episodi. Jac Schaeffer, nel team dei produttori e a capo del gruppo di sceneggiatori, firmerà la regia di alcune puntate. Gli altri episodi saranno realizzati da Gandja Monteiro (Mercoledì) e Rachel Goldberg (A Friend of the Family).