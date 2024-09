Afrobrix 2024 a Brescia l’afro discendenza in musica dall’amapiano al moroccan’roll

Leggi tutta la notizia su atomheartmagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) In programma dal 6 all’8 settembre ala quinta edizione, il primo festival italiano dedicato al, cultura, arte e cinema per valorizzare tutte le realtà afrodiscendenti e afroeuropee partendo dal contesto socio-culturale in cui queste vivono. La mission divuole da un lato sviluppare la multiculturalità, intesa come pluri appartenenza culturale e identitaria, dall’altro promuovere l’inclusione e l’interazione tra le comunità 2G e la cittadinanzana.esprime la bellezza e l’importanza delcome componente sociale eterogenea, multiforme e complessa, come una forza capace di arricchire e trasformare cultura, arte e le società nel loro insieme. La scaletta del venerdì Apre l’edizionediil rap di Big Boa. MC classe ’93 nato a Palermo e cresciuto a Modena da genitori ghanesi.