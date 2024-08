Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi 25mila passeggeri nel primo mese

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 30 agosto 2024) “Risultati eccezionali per l’did’Amalfi: nelabbiamo avuto 25mila passeggeri, cosa importantissima per l’area meridionale della Campania, per la Basilicata e Calabria, ma anche per decongestionare Capodichino che era a un punto limite”. Lo annuncia, nel corso di una diretta Facebook, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. L'articolodid’Amalfi, 25milaproviene da Ildenaro.it.