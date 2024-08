63 mila visitatori per tappa Tokyo tour nave Vespucci 25 mila le visite a bordo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - Circa 63giapponesi hanno visitato il villaggio Italia die in quasi 25sono saliti adellaAmerigo. E' quanto sottolinea Difesa servizi la società in house del ministero della Difesa che realizza e supporto tutte le fase dell'iniziativa. Oggi si è svolta alla presenza dell'Ambasciatore d'Italia in Giappone Gianluigi Benedetti, dell'Ammiraglio di Squadra Antonio Natale comandante delle scuole della Marina Militare e di Luca Andreoli Amministratore Delegato di Difesa Servizi la cerimonia conclusiva delladidelMondiale diAmerigoe del Villaggio Italia, l'Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale delle Eccellenze Italiane che accompagna lo storico veliero escuola della Marina Militare nei principali porti dei cinque continenti.