29 Agosto 2024 – Secondo giorno di offensiva israeliana in Cisgiordania tra le proteste dell’Onu

(Di venerdì 30 agosto 2024) Prosegue per illa vasta operazione antiterrorismo dell’esercito israeliano nel nord della, nonostante leinternazionali e i timori, che denuncia “una situazione già esplosiva”. L’Idf ha lanciato ieri raid coordinati a Jenin, Tubas e Tulkarem, circondando i campi profughi. I maori hanno perso il loro re. Pochi giorni dopo aver celebrato il 18esimo anniversario della sua incoronazione, Kiingi Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII è morto pacificamente, circondato dalla sua famiglia, ha detto un portavoce. Il presidente francese Emmanuel Macron è giunto in Serbia per una visita di due giorni, con l’obiettivo di discutere personalmente con il presidente serbo Aleksandar Vucic delle aree di cooperazione strategica tra i due paesi.