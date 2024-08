Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il presidente cinese Xihaoggi il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale Xinhua.è arrivato amartedì, il primo consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti a visitare la Cina dal 2016, per tre giorni di colloqui con il ministro degli Esteri Wang Yi e altri funzionari di alto rango.