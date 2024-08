Vuelta a España 2024 Ben O’Connor | Domani tappa decisiva per tutte e tre le settimane

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) Giornata tutto sommato serena per Bene per tutti gli uomini di classifica allaa Espana: anche oggi la fuga ha preso il sopravvento in un percorso non particolarmente impegnativo. Il gruppo maglia roja non ha mai strappato, Roglic e Mas stavolta non hanno attaccato il leader della generale e tutto si è concluso di fatto con un pari e patta. Queste le dichiarazioni nel post-da parte didopo la giornata odierna: “Sono stato in controllo, tosto soprattutto l’inizio quando è andata via la fuga. La salita finale è stata molto veloce, ma non ho mai perso la fiducia anche dopo ieri e oggi tutto sommato è andata molto bene“. Prosegue l’australiano: “Continuo a credere in me stesso e nella squadra:ci sarà un arrivo durissimo e sarà una delle tappe più dure di tutta questa. Sarà uno snodo importante per queste tre“.