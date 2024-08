VIDEO – Inter-Atalanta l’ultimo precedente | poker da +12!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 agosto 2024) Prosegue la marcia di avvicinamento a, che vedrà i nerazzurri impegnati domani a San Siro alle 20.45. Nelgiocato tra le due squadre e risalente al febbraio 2024, con una vittoria per 4-0 che valse, al momento della vittoria, il +12 sulla Juventus seconda.si preparano ad affrontarsi nella gara valevole per la prima giornata della Serie A 2024-2025. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate, il 28 febbraio 2024, è arrivata un’importante vittoria casalinga per 4-0 per i nerazzurri, ennesimo importante tassello della corsa al ventesimo scudetto, arrivato proprio al termine di un campionato stradominato. Una partita che non sembra mettersi bene, quando de Ketelaere trova lo 0-1, annullato dal VAR per fallo di mano. Poi cambia tutto.