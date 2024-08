Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 19 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2024)DEL 29 AGOSTOORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONESUD SONO TERMINATE LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DELLA PRESENZA DI UN VEICOLO IN FIAMME RIMOSSO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI, IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA LUNGO IL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SULLA A24-TERAMO, DOVE E’ SEGNALATO UN INCENDIO TRA IL RACCORDO E SETTECAMINI, RACCOMANDIAMO QUINDI LA DOVUTA PRUDENZA; E AD ARICCIA DA DOMANI 30 AGOSTO E FINO AL 2 SETTEMBRE VA IN SCENA LA 72° EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA PORCHETTA: A PARTIRE DALLE 8.00 DEL MATTINO E FINO A CESSATE ESIGENZE ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN PIAZZALE MENOTTI GARIBALDI, PIAZZA DANTE ALIGHIERI E ALTRE STRADE COMUNALI, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.