Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 17:15 (Di giovedì 29 agosto 2024) Viabilità DEL 29 AGOSTO 2024 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD: A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN VEICOLO IN FIAMME AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA SAN CESAREO E IL BIVIO PER LA A1 MILANO-NAPOLI IN DIREZIONE NAPOLI; PROSEGUENDO SULLA A1 SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE AL KM 578 TRA IL BIVIO PER Roma SUD E VALMONTONE, INCIDENTE QUESTO CHE AL MOMENTO NON CREA DISAGI ALLA CIRCOLazioNE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA; PRUDENZA INFINE PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO DA POCO SULL’AURELIA, CON CODE TRA VIA ACQUAFREDDA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI PER I NUOVI AGGIORNAMENTI Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 16:30 - DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI PER I NUOVI AGGIORNAMENTI Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD: A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN VEICOLO IN FIAMME AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA SAN CESAREO E IL BIVIO PER LA A1 MILANO-NAPOLI IN DIREZIONE NAPOLI; PROSEGUENDO SULLA A1 SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE AL KM 578 TRA IL BIVIO PER ROMA SUD E VALMONTONE, INCIDENTE QUESTO CHE AL MOMENTO NON CREA DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA; PRUDENZA INFINE PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO DA POCO SULL’AURELIA, CON CODE TRA VIA ACQUAFREDDA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 15:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE E’ SEGNALATO FUMO A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME TRA SAN CESAREO E IL BIVIO PER LA A1 MILANO-NAPOLI; TRAFFICO REGOLARE PER IL RESTO SULL’INTERA RETE VIARIA; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-VITERBO IL SERVIZIO RESTA SOSPESO TRA VIGNA CLARA E ROMA SAN PIETRO A SEGUITO DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO: PROSEGUE L’INTERVENTO DEI TECNICI PER IL RIPRISTINO DELLA CIRCOLAZIONE; FINO AL 31 AGOSTO PREVISTE CANCELLAZIONI DEI TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA, ROMA-SAN PIETRO E ROMA-OSTIENSE DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 12:30 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SEGNALIAMO SOLTANTO DELLE CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA NOMENTANA E TIBURTINA CAUSATE DA UN INCIDENTE PER TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO CHE PERMANE LA SOSPENSIONE ALLA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-VIGNA CLARA, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO NEI GIORNI SCORSI TRA LE STAZIONI DI ROMA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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