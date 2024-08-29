Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 15:30 (Di giovedì 29 agosto 2024) Viabilità DEL 29 AGOSTO 2024 ORE 15.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 12:30 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SEGNALIAMO SOLTANTO DELLE CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA NOMENTANA E TIBURTINA CAUSATE DA UN INCIDENTE PER TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO CHE PERMANE LA SOSPENSIONE ALLA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-VIGNA CLARA, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO NEI GIORNI SCORSI TRA LE STAZIONI DI ROMA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ DEL 29 AGOSTO 2024 ORE 11. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SEGNALIAMO SOLTANTO DELLE CODE SULLA FLAMINIA VIA DEI DUE PONTI E GROTTA ROSSA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER TRASPORTO FERROVIARIO RIPRESA LA REGOLARE CIRCOLAZINE SULLA LINEA DELL’ALTA VELOCITA FIRENZE-ROMA, IN PRECEDENZA RALLENTATA A CAUSA DI UN GUSTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI ORVIETO, I CONVOGLI HANNO REGISTRATO FINO A 40 MINUTI DI RITARDO INFINE RICORDIAMO CHE PERMANE LA SOSPENSIONE ALLA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-VIGNA CLARA, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO NEI GIORNI SCORSI TRA LE STAZIONI DI ROMA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 29 AGOSTO 2024 ORE 10. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’A1 ROMA-FIRENZE, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI PONZANO ROMANO, TRAFFICO REGOLARE RIMOSSO ANCHE IL SINISTRO CHE PROVOCAVA CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DI CAVA DEI SELCI, TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE PER TRASPORTO FERROVIARIO RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA DELL’ALTA VELOCITA FIRENZE-ROMA A CAUSA DI UN GUSTA ALLA LINEA NEI PRESSI DI ORVIETO, I CONVOGLI REGISTRANO FINO A 30 MINUTI DI RITARDO INFINE RICORDIAMO CHE PERMANE LA SOSPENSIONE ALLA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-VIGNA CLARA, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO NEI GIORNI SCORSI TRA LE STAZIONI DI ROMA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Direttissima e Tut Gardol 'n festa, i divieti per le auto - ... piazza Duomo, via Belenzani, a sinistra via Roma, a destra via Pozzo, cavalcaferrovia San Lorenzo, ... Per consentirne l'allestimento e lo svolgimento, verrà modificata la viabilità nel sobborgo. Dalle ... vitatrentina
- Inaugurato il nuovo supermercato nell'ex concessionaria in provincia di Como: 12 posti di lavoro e 90 parcheggi - ... dove è stato inaugurato un nuovo supermercato in Via Roma 97. L'apertura odierna conferma il ruolo ... di cui 23 ad uso pubblico, e ha contribuito a rendere la viabilità più fluida grazie alla rotonda ... comozero
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