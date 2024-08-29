Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 12:30 (Di giovedì 29 agosto 2024) Viabilità DEL 29 AGOSTO 2024 ORE 12.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SEGNALIAMO SOLTANTO DELLE CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA NOMENTANA E TIBURTINA CAUSATE DA UN INCIDENTE PER TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO CHE PERMANE LA SOSPENSIONE ALLA CIRCOLazioNE SULLA LINEA Roma-VIGNA CLARA, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO NEI GIORNI SCORSI TRA LE STAZIONI DI Roma SAN PIETRO E VIGNA CLARA, IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 11:30 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SEGNALIAMO SOLTANTO DELLE CODE SULLA FLAMINIA VIA DEI DUE PONTI E GROTTA ROSSA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER TRASPORTO FERROVIARIO RIPRESA LA REGOLARE CIRCOLAZINE SULLA LINEA DELL’ALTA VELOCITA FIRENZE-ROMA, IN PRECEDENZA RALLENTATA A CAUSA DI UN GUSTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI ORVIETO, I CONVOGLI HANNO REGISTRATO FINO A 40 MINUTI DI RITARDO INFINE RICORDIAMO CHE PERMANE LA SOSPENSIONE ALLA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-VIGNA CLARA, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO NEI GIORNI SCORSI TRA LE STAZIONI DI ROMA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 29 AGOSTO 2024 ORE 10. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’A1 ROMA-FIRENZE, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI PONZANO ROMANO, TRAFFICO REGOLARE RIMOSSO ANCHE IL SINISTRO CHE PROVOCAVA CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DI CAVA DEI SELCI, TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE PER TRASPORTO FERROVIARIO RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA DELL’ALTA VELOCITA FIRENZE-ROMA A CAUSA DI UN GUSTA ALLA LINEA NEI PRESSI DI ORVIETO, I CONVOGLI REGISTRANO FINO A 30 MINUTI DI RITARDO INFINE RICORDIAMO CHE PERMANE LA SOSPENSIONE ALLA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-VIGNA CLARA, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO NEI GIORNI SCORSI TRA LE STAZIONI DI ROMA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ DEL 29 AGOSTO 2024 ORE 09. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’A1 ROMA-FIRENZE, DOVE TROVIAMO UN INCIDENTE TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE DI FIRENZE, INVITIAMO GLI UTENTI A PRESTEARE ATTENZIONE AI POSSBILI RALLENAMENTI SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGAITA INTERNA TRA DIRAMZIONE ROMA SUD E APPIA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO ANDIAMO SULL’APPIA, DOVE PER INCIDENTE TROVIAMO DEGLI INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI CAVA DEI SELCI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE PER TRASPORTO FERROVIARIO PERMANE LA SOSPENSIONE ALLA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-VIGNA CLARA, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO NEI GIORNI SCORSI TRA LE STAZIONI DI ROMA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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