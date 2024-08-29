Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 09:45 (Di giovedì 29 agosto 2024) Viabilità DEL 29 AGOSTO 2024 ORE 09.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 09:15 - VIABILITÀ DEL 29 AGOSTO 2024 ORE 09. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’A1 ROMA-FIRENZE, DOVE TROVIAMO UN INCIDENTE TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE DI FIRENZE, INVITIAMO GLI UTENTI A PRESTEARE ATTENZIONE AI POSSBILI RALLENAMENTI SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGAITA INTERNA TRA DIRAMZIONE ROMA SUD E APPIA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO ANDIAMO SULL’APPIA, DOVE PER INCIDENTE TROVIAMO DEGLI INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI CAVA DEI SELCI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE PER TRASPORTO FERROVIARIO PERMANE LA SOSPENSIONE ALLA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-VIGNA CLARA, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO NEI GIORNI SCORSI TRA LE STAZIONI DI ROMA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 08:45 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SEGNALIAMO SOLTANTO DELLE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E LA TENGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, E SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA TUSCOLANA E APPIA E DEI RALLENTAMENTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CAUSATI DA UN INCIDENTE SULLA PONTINA NEI PRESSI DI BORGO ISONZO PER TRASPORTO FERROVIARIO PERMANE LA SOSPENSIONE ALLA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-VIGNA CLARA, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO NEI GIORNI SCORSI TRA LE STAZIONI DI ROMA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 08:15 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SEGNALIAMO SOLTANTO DELLE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E LA TENGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, E SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA TUSCOLANA E APPIA E DEI RALLENTAMENTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CAUSATI DA UN INCIDENTE SULLA PONTINA NEI PRESSI DI BORGO ISONZO PER TRASPORTO FERROVIARIO PERMANE LA SOSPENSIONE ALLA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-VIGNA CLARA, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO NEI GIORNI SCORSI TRA LE STAZIONI DI ROMA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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