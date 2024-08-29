Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 09:15 (Di giovedì 29 agosto 2024) Viabilità DEL 29 AGOSTO 2024 ORE 09.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 08:45 - VIABILITÀ DEL 29 AGOSTO 2024 ORE 08. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SEGNALIAMO SOLTANTO DELLE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E LA TENGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, E SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA TUSCOLANA E APPIA E DEI RALLENTAMENTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CAUSATI DA UN INCIDENTE SULLA PONTINA NEI PRESSI DI BORGO ISONZO PER TRASPORTO FERROVIARIO PERMANE LA SOSPENSIONE ALLA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-VIGNA CLARA, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO NEI GIORNI SCORSI TRA LE STAZIONI DI ROMA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 08:15 - VIABILITÀ DEL 29 AGOSTO 2024 ORE 08. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SEGNALIAMO SOLTANTO DELLE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E LA TENGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, E SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA TUSCOLANA E APPIA E DEI RALLENTAMENTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CAUSATI DA UN INCIDENTE SULLA PONTINA NEI PRESSI DI BORGO ISONZO PER TRASPORTO FERROVIARIO PERMANE LA SOSPENSIONE ALLA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-VIGNA CLARA, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO NEI GIORNI SCORSI TRA LE STAZIONI DI ROMA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 07:30 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO VEDIAMO I CANTIERI NEL COMUNE DI NEPI IN PROVINCIA DI VITERBO, A PARTIRE DA OGGI E FINO AL 30 AGOSTO PREDISPOSTO IL DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VIA CADORNA, VIA XIII SETTEMBRE E IN PIAZZA DEL COMUNE. romadailynews
- Via libera ai primi 28 attraversamenti luminosi. La mappa degli interventi - Intanto, hanno avuto il via libera i primi 28 che verranno posizionati in 11 municipi di Roma. ... suddivisi in 5,3 milioni per la realizzazione di 270 attraversamenti luminosi sulla grande viabilità e ... romatoday
- COMITATI SULMONA: 'FOLLIA, SNAM VUOLE COSTRUIRE SU VILLAGGIO ETA' DEL BRONZO E IL MINISTERO E' D'ACCORDO' - Risulterebbe, infatti, che a Roma vi siano stati incontri al vertice tra Snam e Ministero per avere ... che cela i resti di un insediamento vasto e articolato, con tracce della viabilità, dell'abitato, ... rete5.tv
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma