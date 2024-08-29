Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 08:45 (Di giovedì 29 agosto 2024) Viabilità DEL 29 AGOSTO 2024 ORE 08.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SEGNALIAMO SOLTANTO DELLE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E LA TENGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, E SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA TUSCOLANA E APPIA E DEI RALLENTAMENTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CAUSATI DA UN INCIDENTE SULLA PONTINA NEI PRESSI DI BORGO ISONZO PER TRASPORTO FERROVIARIO PERMANE LA SOSPENSIONE ALLA CIRCOLazioNE SULLA LINEA Roma-VIGNA CLARA, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO NEI GIORNI SCORSI TRA LE STAZIONI DI Roma SAN PIETRO E VIGNA CLARA, IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 08:15 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SEGNALIAMO SOLTANTO DELLE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E LA TENGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, E SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA TUSCOLANA E APPIA E DEI RALLENTAMENTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CAUSATI DA UN INCIDENTE SULLA PONTINA NEI PRESSI DI BORGO ISONZO PER TRASPORTO FERROVIARIO PERMANE LA SOSPENSIONE ALLA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-VIGNA CLARA, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO NEI GIORNI SCORSI TRA LE STAZIONI DI ROMA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 07:30 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO VEDIAMO I CANTIERI NEL COMUNE DI NEPI IN PROVINCIA DI VITERBO, A PARTIRE DA OGGI E FINO AL 30 AGOSTO PREDISPOSTO IL DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VIA CADORNA, VIA XIII SETTEMBRE E IN PIAZZA DEL COMUNE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2024 ore 20:30 - VIABILITÀ DEL 28 AGOSTO 2024 ORE 20. DALLE 22 DI QUESTA NOTTE, CHIUSO LO SVINCOLO PONZANO ROMANO SULLA A1 FIRENZE ROMA, QUESTO PER CONSENTIRE ATTIVITà DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PRUDENZA SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DOVE C’è UN INCIDENTE TRA LA BARRIERA DI ROMA NORD E LO SVINCOLO PER LA1 FIRENZE ROMA IN DIREZIONE FIRENZE. romadailynews
- Il sindaco Brugnaro alla cerimonia di apertura della 81Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica al Lido di Venezia - ...Luigi Brugnaro con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il presidente della Regione ... la gestione della viabilità e due imbarcazioni del Servizio Sicurezza della Navigazione. liveune.venezia
- Cure tutelari per i disturbi dell'età evolutiva: l'Ast Ancona in prima linea per ridurre le liste d'attesa - ...e degli adolescenti - spiega il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione ... Attualità Festa del Mare, cambia la viabilità: tutte le modifiche alla sosta e alla circolazione anconatoday
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