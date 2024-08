Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 08 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2024)DEL 29 AGOSTOORE 08.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SEGNALIAMO SOLTANTO DELLE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E LA TENGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, E SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA TUSCOLANA E APPIA E DEI RALLENTAMENTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CAUSATI DA UN INCIDENTE SULLA PONTINA NEI PRESSI DI BORGO ISONZO PER TRASPORTO FERROVIARIO PERMANE LA SOSPENSIONE ALLA CIRCONE SULLA LINEA-VIGNA CLARA, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO NEI GIORNI SCORSI TRA LE STAZIONI DISAN PIETRO E VIGNA CLARA, IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral