Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 07 | 30

(Di giovedì 29 agosto 2024)DEL 29 AGOSTOORE 07.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO VEDIAMO I CANTIERI NEL COMUNE DI NEPI IN PROVINCIA DI VITERBO, A PARTIRE DA OGGI E FINO AL 30 AGOSTO PREDISPOSTO IL DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VIA CADORNA, VIA XIII SETTEMBRE E IN PIAZZA DEL COMUNE. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO PER TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE FINO AL 31 DI AGOSTO CONTINUANO I LAVORI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO SULLA LINEA FL4 TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO -VELLETRI, CIAMPINO-ALBANO E CIAMPINO-FRASCATI.