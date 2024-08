Venezia 81 Rubini | Il mio Leopardi è diverso da come lo abbiamo conosciuto a scuola

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024) (Adnkronos) – Giacomotorna rivivere sullo schermo nella miniserie evento Rai ‘– Il poeta dell’infinito’ di Sergio, presentata oggi all’81esima edizione della Mostra del Cinema di. La serie – in onda in due serate, lunedì 16 e martedì 17 dicembre su Rai 1 – racconta la vicenda umana e storica del grande poeta “attraverso la sua vitalità. Lui è libero e spregiudicato, è un pensatore multiforme,dalotra i banchi di”, racconta, alla sua prima regia televisiva, in conferenza stampa. “Lovolutamente rappresentato senza gobba, non ci interessava la morfologia del suo corpo, ma quella del suo pensiero che è molto più interessante”, spiega il regista. Uninedito daè stato raccontato ai tempi dellao nel film ‘Il giovane favoloso’ di Mario Martone con protagonista Elio Germano.