Venezia 81 e Cate Blanchett | incanta il lido con la sua eleganza

(Di giovedì 29 agosto 2024) -81 eilcon la sua. Un’aura di sofisticataha avvolto l’arrivo alla Mostra del cinema didi. La diva ha fatto il suo ingresso trionfale alndo fotografi e fan in attesa lungo le transenne per vederla sbarcare e poter strappare un autografo.81 ePer l’occasione, l’attrice premio Oscar ha scelto un completo di seta, pantalone e giacca, nero a pois, che esaltava la sua silhouette statuaria e occhiali da sole. Insieme a lei anche il regista premio Oscar Alfonso Cuarón che ha salutato i fan in italiano.è aper presentare in anteprima mondiale ‘Disclaimer’, la nuova serie thriller psicologica diretta da Cuarón, in cui interpreta il ruolo di una giornalista investigativa di successo che si ritrova improvvisamente al centro di un inquietante mistero.