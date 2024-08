Vela | Luna Rossa contro Orient Express | vittoria per gli azzurri

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024) Si è alzato, finalmente, il sipario sulla Louis Vuitton Cup che vedrà tutte le imbarcazioni sfidanti (Challengers) di Team New Zealand (squadra Defender del titolo in America’s Cup) scontrarsi per cercare di staccare il pass per la serie di finalii neozelandesi. Chi riuscirà ad arrogarsi il diritto di alzare la Vecchia Brocca al cielo? Le speranze di tutti gli equipaggi inizieranno da queste regate che eleggeranno chi andrà a sfidare i numeri uno del mondo della. Dopo aver perso la corsa acquatica preparatoriai leader della manifestazione,si è calata nello specchio di Barcellona per dare il via alla prima sfida del proprio percorso: l’avversaria iniziale è stata, compagine francese. In questa regata, che metteva in palio punti importanti, prima gioia per gliche hanno sconfitto gli avversari.