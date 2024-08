Vaiolo delle scimmie studio Spallanzani-S Raffaele | Con alta carica virale malattia più grave

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 29 agosto 2024) Analisi multicentrica ha osservato 541 pazienti su un totale di 1.056 casi segnalati ad oggi in Italia L’Istituto nazionale per le Malattie infettive 'Lazzaro' Irccs di Roma e l’Ircss ospedale SanUniversità Vita - Salute Sandi Milano hanno coordinato lomulticentrico 'Clinical and laboratorypredictors of mpoxseverity and duration: an Italianmulticentrecohortstudy