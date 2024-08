Us Open Sinner vince ancora con Michelsen | il ritmo Slam è più vicino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) New York, 29 agosto 2024 – C’è che l’aria di New York ha il potere di mettere il turbo agli americani. L’ennesimo avvio di match a freni tirati diè figlio del fattore campo: break facile sulla stellina di vent’annie poi? Battuta persa appena due minuti dopo e primi sguardi sconsolati all’angolo con gli allenatori Vagnozzi e Cahill. Jannik(6-4, 6-0, 6-2), soffre meno rispetto alle gara d’esordio, ma i segnali di crescita ci sono. C’è ch il servizionon va come dovrebbe: troppe poche prime in campo contro l’americano che ne azzecca oltre l’ottanta per cento. Sembra la fotocopia del match giocato tra i due a Cincinnati solo un paio di settimane fa. Una partita azzannata alla gola dall’azzurro solo quando è servito farlo. Nel primo set Jannik ci prova per due volte, ma la pressione diè tale che l’opportunità di allungo sfuma sempre.