US Open Musetti contento a metà | Non ho giocato bene salvo solo per la voglia di soffrire

(Di giovedì 29 agosto 2024) Lorenzoce l’ha fatta. Due match point salvati, tre ore e 50 minuti, ma alla fine il secondo turno l’ha superato. Miomir Kecmanovic è l’uomo superato: per il serbo mancata l’occasione di un risultato di enorme rilievo, per il toscano prospettive che si fanno importanti in vista di un terzo turno pieno d’insidie con l’USA Brandon Nakashima. Così a fine match il numero 2 azzurro a SuperTennis: “Non sono riuscito a esprimere un buon livello. Ho sofferto, ho lottato su tutti i punti. Al quinto ho iniziato, pensavo che Kecmanovic fosse un po’ calato fisicamente, invece ha iniziato a rispondere benissimo, a essere veramente aggressivo e a breakkarmi dare forte. Ho salvato due match point grazie al servizio, poi ho fatto il break nell’undicesimo game, che è stato una montagna russa, e sono stato bravo a chiudere con freddezza“.