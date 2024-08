US Open 2024 Sinner conquista il terzo turno | Michelsen travolto per tre set a zero

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 29 agosto 2024) New York, 29 agosto– Jannikbatte oggi Alexnel secondodel singolare maschile dell’USe si qualifica per il. L’azzurro, numero 1 del mondo, si impone per 6-4, 6-0, 6-2 in 1h39?. Il 23enne altoatesino affronterà l’australiano Christopher O’Connel, che supera l’azzurro Mattia Bellucci per 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 in 2h48?. Il match Come all’esordio contro Mackenzie McDonald,fatica a trovare il ritmo nel primo set. Il servizio si rivela un handicap per entrambi i giocatori, che regalano 2 break per parte nei primi 8 game in una sfida a chi sbaglia di più. Appena l’azzurro torna in carreggiata, spacca in due la partita. Sul 4-4,azzecca un game di risposta che gli permette di mettere la freccia ed è sufficiente tenere la battuta per chiudere il parziale 6-4.