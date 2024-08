US Open 2024 | programma orari e ordine di gioco venerdì 30 agosto con Musetti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ilcon glie l’didi30con tre italiani in campo agli US. Bisognerà aspettare circa la mezzanotte italiana, presumibilmente, per vedere in campo Lorenzonella sua sfida di terzo turno contro Brandon Nakashima. Sull’Arthur Ashe ancora Novak Djokovic in sessione serale insieme a Sabalenka. In diurna il derby Shelton-Tiafoe, oltre che Svitolina-Gauff. Di seguito ecco allora lazione completa con tutti i campi di riferimento e gliitaliani.