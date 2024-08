US Open 2024 Paolini al terzo turno | Cerco di divertirmi di non mettermi pressione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) “Mi dispiace per lei, spero che si riprenda presto. Non abbiamo giocato, non è bello per il tennis. Non so cosa dire”. Una Jasminevisibilmente imbarazzata racconta così le sue emozioni dopo aver assistito al ritiro di Karolina Pliskova dopo soltanto tre punti. Per la prima volta l’azzurra è aldegli US: “Quest’anno è stato molto diverso dagli anni passanti, il lavoro in campo sta pagando.di, di nonaddosso troppaperché credo non sia positivo nella posizione in cui mi trovo adesso. Questo è quello che sognavo da bambina, continuo a dirmi: goditela e sorridi” ha dettoa SuperTennis. Per il futuro, conclude, “sempre guardare il bicchiere mezzo pieno, mi ripeto che sono in una bella posizione, sono fortunata, non ho alcun motivo per lamentarmi.