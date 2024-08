Urso a La Piazza lancia le stazioni green | Auto elettriche e ricarica pronta la rivoluzione

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 29 agosto 2024) “Siamo pronti a rivoluzionare il sistema delledi servizio, per razionalizzarle in modo da avere anche un numero congruo didiper le”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo, intervenuto alla kermesse di Affaritaliani.it La. L’ex numero uno del Copasir intervistato dal direttore Angelo Maria Perrino ha anche dichiarato che si sta lavorando sull’ex-Ilva: “Da qualche giorno è partito il ripristino del secondo altoforno, che entro la metà di ottobre sarà nuovamente operativo. Poi passeremo al terzo, attivi per la finestra che è rimasta prima di procedere, come è giusto che sia, alla decarbonizzazione dei forni elettrici che saranno realizzati da coloro che avranno assegnato l’appalto”.