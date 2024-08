Un posto al sole trama 29 agosto 2024 | Guido lascia Palazzo Palladini

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 29 agosto 2024)Del Bue sarà pronto arenel corso della puntata di Unalche andrà in onda giovedì 29. Il vigile, in particolare, dopo aver trascorso le sue vacanze con Lollo e Mariella a Palinuro, si è reso conto che il suo matrimonio con la Altieri è ormai giunto al capolinea. I due coniugi, infatti, nonostante i tentativi fatti per superare la crisi e i saggi consigli di Michele e Silvia, non sono riusciti a ritrovarsi e questo spingeràad andare via di casa. Del Bue, così, deciderà di trasferirsi nell'appartamento in cui viveva Saviani prima di tornare a vivere con la Graziani. La scelta di Del Bue, però, destabilizzerà completamente Mariella, la quale sarà ormai certa che il suo rapporto con il marito sia irrecuperabile e che l'uomo abbia intenzione di non fare più ritorno a casa.