Ultime Notizie Roma del 29-08-2024 ore 17 | 10

(Di giovedì 29 agosto 2024)dailynews radiogiornale con informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno di conflitto in Ucraina in apertura di giornale Chi è sotto attacco oggi come raffica di droni russi di cui 15 sono stati abbattuti le porte rustiche controllano circa il 40% nel donet le restrizioni all’uso delle date l’Ucraina devono essere revocate ci deve poter essere pieno utilizzo per colpire obiettivi militari Russia in linea con le regole internazionali ha detto l’alto rappresentante Ue baule accogliendo il ministro degli Esteri ucraino a Bruxelles per il consiglio informale esteri la guerra Medio Oriente continua l’operazione lanciata da Israele sulla cisgiordania per prevenire il terrorismo iraniano un Ambasciatore Allora confermato che dal 7 ottobre l’iran ha lavorato attivamente per di nascosto sofisticati ordigni esplosivi deluso in attentati suicidi nei quali delle ...