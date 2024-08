Ultime Notizie Roma del 29-08-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2024)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in il maltempo in primo piano frana di fango e detriti nel casertano due i dispersi sarebbero madre e figlio che va qua Te le abitazioni acqua e fango hanno invaso strade abitazione tra le province di Avellino e Napoli le persone evacuate stanotte a causa della Frana del nubifragio che ha colpito a San Felice a Cancello nel casertano sarebbero Poi rientrate nelle abitazioni così felice il sindaco di San Felice a Cancello Emilio Nuzzo spiegando che tutti hanno potuto fare rientro nelle case anche se resta il problema della massa di fango scesa in paese di stringere il cerchio degli investigatori in quelle poche centinaia di metri dove si è svolto il delitto ormai un mese fa dove nessuno ha visto né sentito il momento dell’assassinio di Sharon verzenis 33 anni accoltellato uccisa lo scorso xx ...