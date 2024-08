Ultime Notizie Roma del 29-08-2024 ore 07 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2024)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio di Stato Anthony blinken ha parlato col ministro degli Esteri Antonio Tagliani della grave situazione del mar Rosso in seguito agli attacchi degli occhiali a petroliera Delta Storione del urgente necessità di prevenire un di ambientare i capi del due di prima ti hanno discusso anche degli sforzi in corso per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza e hanno sollecitato la massima moderazione tra tutte le parti interessate blinken italiani hanno sottolineato l’importanza di sostenere la difesa dell’Ucraina è discusso della Cooperazione per la sicurezza regionale dell’indo-pacifico cambiamo ora al momento il miliardario Franco Russo fondatore e CEO di telegram Pavel durov è stato rilasciato con libertà condizionale del tribunale di Parigi che in base alle indagini preliminari condotte sul suo ...