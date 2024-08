Treviglio fuori strada con l’auto nella notte | muore un ragazzo di 23 anni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un giovane di 23è morto atra mercoledì 28 e giovedì 29 agosto in seguito ad un incidente d’auto. Per cause ancora da chiarire, ilavrebbe perso il controllo dell’Opel Corsa di cui era alla guida, finendosulla via Bergamo,zona di cascina Battaglie. Sul posto un’ambulanza e due automediche, e anche i vigili del fuoco, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Dei rilievi si stanno occupando i carabinieri di: non sembra che siano stati coinvolti altri mezzi. In aggiornamento