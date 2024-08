Tredicenne muore mentre si trova in piscina nel salernitano | ancora sconosciuta la causa

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 29 agosto 2024) Unè morto, questa mattina,siva inin un agriturismo in contrada Pontagnone a Padula , nel. Le cause del decesso non sononote e non èchiaro se fosse in acqua quando si è consumata la tragedia. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, diretti sul posto dalla procura di Lagonegro, stanno svolgendo