Traffico Roma del 29-08-2024 ore 18 | 30

(Di giovedì 29 agosto 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione permangono code di circa 5 km per un veicolo in fiamme sulla diramazione sud della A1 tra Monte Porzio Catone e il bivio con laNapoli in questa direzione perché è diretto sullaNapoli consigliato l’ingresso di Valmontone per il trasporto pubblico sulla linea metro è riaperta la tratta termini Battistini chiuse per interventi di restyling e manutenzione le stazioni di Ottaviano Spagna e Furio Camillo chiusa per lavori la tangenziale est tra Largo Passamonti e viale Castrense in direzione San Giovanni riapertura anticipata prevista questa sera intorno alle ore 20:30 infine a partire da domani venerdì 30 agosto lavoro in via Falcone e Borsellino e via dei Cavalieri di Vittorio Veneto la cosiddetta panoramica per effettuare gli interventi sarà necessario chiudere al transito l’intero tratto stradale dalle ore 6 di domani fino alle ore 16 ...