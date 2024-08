Tim Burton con Monica Bellucci Beetlejuice per ritrovare me stesso

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 29 agosto 2024) Alla Mostra del Cinema di Venezia l'inaugurazione è con il nuovo film di Tim, "", secondo atto che riprende a 35 anni di distanza il suo primo horror-fantasy movie del 1988. Conferenza stampa con il cast che in parte aveva lavorato nel primo episodio - Winona Ryder, Michael Keaton e Catherine O'Hara - più i nuovi arrivi Jenna Ortega, Justin Theroux, Willem Dafoe, e la sua compagna di vita,."Ero un po' deluso dall'industria del cinema e se dovevo fare un altro film, volevo fare le cose che mi piace fare con la gente con cui amo farle nel modo in cui amo farle" ha detto. "Non aveva importanza il risultato, volevo solo divertirmi".video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2024/08/Tim--con--per--me-20240828video18214116.