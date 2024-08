Tennis Musetti guadagna il terzo turno agli Us Open

Leggi tutta la notizia su ildenaro

Roma, 29 ago. (askanews) – È servita un'autentica maratona a Lorenzoperre l'accesso al 3°degli US. L'azzurro ha lottato per cinque set contro Miomir Kecmanovic, n. 54 della classifica mondiale, battuto dopo 3 ore e 50 minuti di gioco con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4, 2-6, 7-5. Una vera e propria batta sportiva, risolta dadopo aver annullato due match point nel decimo game del quinto set. Da lì la svolta, con il break in favore del carrarino neldi battuta successivo (durato quasi 9 minuti) e la chiusura con un game a zero.