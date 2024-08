Tennis Matteo Berrettini si ferma al secondo turno degli Us Open

Leggi tutta la notizia su ildenaro

Roma, 29 ago. (askanews) –non supera l'esame Taylor Fritz nel 2°US. Il romano saluta Flushing Meadows, battuto nettamente dall'americano con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-1 in poco più di due ore di gioco. Un'autentica prova di forza da parte di Fritz che ha dominato nei propri turni di battuta (90% di punti con la prima e 0 palle break concesse) e ha avuto quasi sempre il controlloscambi.è rimasto in partita soltanto nelset, volato via on serve fino al tiebreak, poi vinto da Fritz con un netto 7-1.