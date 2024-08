Telegram le chat sono davvero al sicuro? Gli esperti dicono di no

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 29 agosto 2024) (Adnkronos) – Pavel Durov arrestato in Francia e rilasciato su cauzione, il fratello Nikolai ufficialmente ricercato: per i due fondatori dinon è di certo un buon momento. La loro app intanto continua macina numeri stratosferici: oltre 900 milioni di utenti in tutto il mondo, spessoil mezzo preferito per comunicare di regimi