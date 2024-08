Tecnologia e sviluppo del territorio domani sera a Benevento il dibattito promosso da Sannio Valley

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 agosto 2024) “Un’importante occasione per mettere al centro le tematiche e le progettualità relative a come si possa crearevaloriale e sociale nelle aree interne sfruttando al meglio le straordinarie possibilità offerte dagli strumenti digitali”. È quanto ha dichiarato Carlo Mazzone, presidente di, presentando l’incontrosudelprevista in Piazza Federico Torre avenerdì 30 agosto alle ore 22.